Наталья Подольская раскрыла прозвище Романа Костомарова среди друзей

Белорусская и российская певица Наталья Подольская раскрыла прозвище олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира в танцах на льду Романа Костомарова в дружеской среде.

«У него такая кличка закадровая, дружеская — Тигр. Это очень сильного духа человек, олимпийский чемпион. Поэтому я уверена, что он справится. Мы его будем ждать. Может быть, в следующем году он придёт на красную дорожку RU.TV, кто знает», — сказала Подольская в эфире Пятого канала.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.