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Гурейро и Загорски примут участие в японском ледовом шоу

Гурейро и Загорски примут участие в японском ледовом шоу
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Российская пара фигуристов Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро станет участником ледового шоу Fantasy on Ice, проходящего в Японии.

«Воссоединился с Тиффани в Японии на шоу Fantasy on Ice», — написал Джонатан Гурейро в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Гурейро

Из-за последствий тяжёлой болезни Тиффани в сезоне-2021/2022 Загорски и Гурейро не смогли отобраться в команду на Олимпийские игры. Едва восстановившись, партнёрша решила выступить на отборочном чемпионате страны, но после произвольного танца её унесли со льда на руках. Восстановление затянулось, и в сентябре 2022 года стало известно, что Загорски и Гурейро приостановили карьеру. На вопросы о сроках и даже возможности возвращения на лёд Тиффани отвечала уклончиво.

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