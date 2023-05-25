Гурейро и Загорски примут участие в японском ледовом шоу

Российская пара фигуристов Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро станет участником ледового шоу Fantasy on Ice, проходящего в Японии.

«Воссоединился с Тиффани в Японии на шоу Fantasy on Ice», — написал Джонатан Гурейро в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Гурейро

Из-за последствий тяжёлой болезни Тиффани в сезоне-2021/2022 Загорски и Гурейро не смогли отобраться в команду на Олимпийские игры. Едва восстановившись, партнёрша решила выступить на отборочном чемпионате страны, но после произвольного танца её унесли со льда на руках. Восстановление затянулось, и в сентябре 2022 года стало известно, что Загорски и Гурейро приостановили карьеру. На вопросы о сроках и даже возможности возвращения на лёд Тиффани отвечала уклончиво.