Стало известно, почему врачи не могут начать Роману Костомарову протезирование

Олимпийскому чемпиону 2006 года, двукратному чемпиону мира в танцах на льду Роману Костомарову придется еще подождать с протезированием, сообщает телеграм-канал «112».

Ампутированные конечности пока ещё недостаточно зажили, кроме того, сам спортсмен периодически капризничает и практически не общается с психологом, хотя тот приходит каждый день. Костомаров считает, что справится со всем сам.

С фигуристом работают тренеры: проводят занятия для восстановления силы мышц и боевого настроя. Речи о выписке пока не идет.

Ранее сообщалось, что Костомаров пробудет в Коммунарке до осени 2023 года. Именно там он будет заниматься протезированием конечностей, восстановлением внутренних органов и психологического здоровья.