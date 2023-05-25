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Стало известно, почему врачи не могут начать Роману Костомарову протезирование

Стало известно, почему врачи не могут начать Роману Костомарову протезирование
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Олимпийскому чемпиону 2006 года, двукратному чемпиону мира в танцах на льду Роману Костомарову придется еще подождать с протезированием, сообщает телеграм-канал «112».

Ампутированные конечности пока ещё недостаточно зажили, кроме того, сам спортсмен периодически капризничает и практически не общается с психологом, хотя тот приходит каждый день. Костомаров считает, что справится со всем сам.

С фигуристом работают тренеры: проводят занятия для восстановления силы мышц и боевого настроя. Речи о выписке пока не идет.

Ранее сообщалось, что Костомаров пробудет в Коммунарке до осени 2023 года. Именно там он будет заниматься протезированием конечностей, восстановлением внутренних органов и психологического здоровья.

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Источник: Костомарова не могут вывести из депрессии в связи с ампутацией конечностей
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