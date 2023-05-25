Жулин сравнил Степанову и Букина с футболистами «Манчестер Сити» в матче с «Реалом»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что знает, что и как можно улучшить в катании многократных призёров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина, которые перешли в его группу в межсезонье.
«Знаю ли, как их улучшить? Не знал бы — не брал. Секреты раскрывать не буду, но есть там пара компонентов, которых им не хватало.
Скольжение Александры? Можно так сказать, да. Возможно ли это улучшить уже в сознательном возрасте? Конечно. Не всегда, от ученика [тоже] зависит, тренер все-таки не господь бог. Но поработав с Сашей буквально неделю, я понял, что она движется в правильном направлении. Она очень умная девочка, способная. Думаю, эту историю, о которой вы сказали, можно улучшить.
Знаете, тут как в футболе. Недавно «Манчестер Сити» играл с «Реалом». Смотришь на них и понимаешь, что в «Сити», возможно, не лучшие игроки в мире, в «Реале» состав-то посильнее будет. Но тренер всё так выстроил, что смотреть было одно наслаждение. Вот и у нас многое будет зависеть от того, как мы сработаемся.
Будет ли Букин в роли Бернарду Силвы? Да. А Саша будет Холандом.
Говорите, быть Холандом — значит выносить всех в мире? Ну, для начала надо всех в мире собрать. Пока я что-то не вижу, как это можно осуществить. Тем не менее, очень надеюсь, что так оно и будет, и что я попаду на свою 11-ю Олимпиаду», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».
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