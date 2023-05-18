Гвардиола в матче с «Реалом» сдержал два своих обещания. Его «Манчестер Сити» – совершенен

В ответном полуфинале «Манчестер Сити» не оставил шансов «Реалу» — 4:0. Впервые в истории команда Хосепа Гвардиола одержала победу в четыре мяча на столь высокой стадии Лиги чемпионов.

Счёт по игре. «Ман Сити» был лучше «Реала» по ударам (16-7), ударам из штрафной площади (11-3), владению мячом (59% — 61%), точности передач (89% — 83%) и числу успешных обводок (16-4). Мощно? А ведь могло быть ещё солиднее!

Если бы «Ман Сити» не сбавил после перерыва, то для «Реала» всё могло закончиться совсем неприлично. В первом тайме преимущество хозяев было не просто большим, а тотальным: 13-1 по ударам, 8-0 по ударам из штрафной, 72% — 28% по владению, 90% — 72% по точности передач и 13-1 по успешным обводкам. Но, сумев оглушить соперника, «горожане» решили притормозить, доведя дело до победы в более прагматичном стиле.

За счёт чего же получилось именно так?

Хосеп Гвардиола сдержал два своих обещания

Накануне ответной встречи главный тренер «Манчестер Сити» пообещал изменение в лучшую сторону относительно первой игры: «У меня есть идея сделать кое-что иначе для подвижности в атаке». При этом спустя несколько секунд тут же дал понять, что не стоит ждать глобальной перемены: «Ничего особенного не будет. Я не перемудрю, не беспокойтесь, парни!»

В итоге слова тренера полностью совпали с делом. Составом тренер не удивил — повторил тот же, что был в первом матче с «Реалом». В плане расположения футболистов на поле тоже всё было привычно. В частности, при атаке и контрпрессинге «Манчестер Сити» использовал свою традиционную для этого сезона расстановку 3-2-4-1.

Схема «Манчестера»

В то же время подвижность в атаке тренер действительно смог значительно улучшить. Добиться этого получилось за счёт быстрого движения мяча. Если не было вариантов для обострения, то игроки «Ман Сити» оперативно меняли направление атаки за счёт передач при минимуме касаний мяча, благодаря чему дёргали игроков «Реала» и провоцировали появление свободных зон. Создавая за счёт молниеносных передач бреши в чужой обороне, хозяева тут же в них проникали и угрожали воротам.

Показателен первый гол Бернарду Силвы. Голевую передачу выполнил Кевин Де Брёйне, а предголевую — Кайл Уолкер. Оба игроки пасовали вторым касанием мяча, едва обработав мяч! Такая стремительность вскружила головы игрокам обороны «Реала».

Голевая комбинация «Ман Сити»: Стоунз — Уолкер — Де Брёйне — Силва. Одним пасом будут отрезаны Модрич и Кроос Фото: Кадр трансляции

Второй гол Бернарду Силвы тоже состоялся в результате стремительных передач. Теперь в построении атаки поучаствовали уже другие футболисты — Аканджи (начал комбинацию), Грилиш (продолжил) и Гюндоган (классно открылся в штрафной). Пока партнёры разыгрывали мяч, Бернарду Силва вновь оказался всеми забыт у линии штрафной.

Ещё одна голевая комбинация «Ман Сити». Силва забьёт после атаки с участием Аканджи, Грилиша и Гюндогана Фото: Кадр трансляции

«Сити» был хорош коллективно. Символично, что сразу десять игроков угрожали чужим воротам! А ещё сразу девять футболистов отметились передачами под удар! Команда Хосепа Гвардиолы предложила сопернику тотальный футбол, перед которым тот не смог устоять.

Ещё одна прелесть игры «Ман Сити» в том, что команде было совершенно без разницы, по какой конкретно зоне «Реала» бить при атаке. Кажется, парней Гвардиолы мало волновал и тот факт, что перед ними сам действующий победитель Лиги чемпионов. Вот как распределились атаки хозяев: 35% — по левому флангу, 34% — по правой бровке, 31% — по центру. Если бы хотели надавить на чью-либо зону, то распределение было бы иным. Они же желали растерзать соперника, играя от себя — в ту игру, которую оттачивали на тренировках годами.

Когда «Манчестер Сити» быстро разыгрывал мяч, «Реалу» неизменно было плохо. В первом тайме ответки такое было постоянно.

К темпу «Ман Сити» оказались не готовы два лидера «Реала» — Лука Модрич и Тони Кроос

Сыграв в удобный футбол для себя, «Сити» поставил в максимально неудобные условия соперника. В первую очередь 37-летнего полузащитника Луку Модрича и его 33-летнего коллегу по амплуа Тони Крооса. Показательно, что хорвата Карло Анчелотти убрал с поля на 62-й минуте, а немца на 69-й.

Схема «Реала»

Два возрастных игрока потерялись на фоне скоростей «Ман Сити». Когда команда Хосепа Гвардиолы открывала счёт, то именно между ними Кевин Де Брёйне сделал разрезающий голевой пас. Порядка в центре поля при игре без мяча звёздная парочка не давала — на двоих четыре отбора и ноль перехватов.

Не продемонстрировали ничего особенного Модрич и Кроос и при владении. Под прессингом «Ман Сити» точность передач хорвата составила лишь 76%. Для него это очень низкий показатель, ведь средний по сезону — 90%. На первый взгляд, немец сыграл хорошо — 92% точности. Но при давлении он пасовал в основном ближним, не сделав за матч ни одной точной длинной передачи, хотя обычно в среднем за игру совершает шесть таких в этом сезоне. В какой-то момент он просто развёл руками, мол, идей для продвижения у мен просто нет.

Рано или поздно такое с «Реалом» и его звёздами должно было произойти. Регулярно побеждая в Лиге чемпионов, ты раззадориваешь своих соперников и даёшь им мотивацию совершенствоваться. Значит, рано или поздно можешь нарваться. Нынешний «Манчестер Сити» в своём развитии дошёл до такой стадии, что сейчас устоять с ним крайне сложно. Даже «королевскому клубу».