Александр Жулин высказался о выступлении спортсменов под нейтральным флагом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о своём отношении к выступлению спортсменов в нейтральном статусе, что сейчас предлагает россиянам Международный олимпийский комитет из-за ситуации на Украине.
«Я сам всегда был сторонником того, что хоть в ящике, но на Олимпиаду надо попасть. Я же сам спортсмен, понимаю, что человек готовился всю свою жизнь, а его лишают Олимпиады. Но сейчас в мире так складывается ситуация, что о нас просто вытирают ноги. Ударили по левой — подставляйте правую. И без флага, и без гимна, и поддерживать спецоперацию нельзя, и если вы из ЦСКА — Трусова, к примеру — нельзя.
Да и пошли бы они тогда. Я уже был на двух Олимпиадах, когда мы в серой форме, заклеиваем флаги. Спеть нельзя ничего, гимн не играет. Правда, унизительно это. Страна-то у нас немаленькая и не самая в общем-то плохая в мире.
Что бы ответил, если б спросили, ехать ли под нейтральным флагом? Если я понимаю, что пара может быть первой-второй, нас никто за этот шаг не осуждает и спортсмены сами очень хотят, я бы сказал, что надо ехать. Шанс поехать на Олимпиаду и занять место в тройке — это именно то, ради чего мы и катаемся. Я бы стоял на позиции спортсменов в этом вопросе. Депутаты — ну что они понимают? В политике — да, конечно. С политической точки зрения ехать без флага и гимна плохо», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».
- 25 мая 2023
-
23:23
-
23:09
-
22:44
-
22:12
-
21:27
-
20:44
-
18:49
-
16:01
-
13:54
-
09:12
- 24 мая 2023
-
22:35
-
22:29
-
21:57
-
20:57
-
15:58
-
12:22
-
09:45
- 23 мая 2023
-
15:14
-
10:17
- 22 мая 2023
-
23:21
-
21:35
-
21:13
-
16:00
-
14:55
-
14:48
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 21 мая 2023
-
13:02
-
12:36
- 20 мая 2023
-
22:35
-
21:11