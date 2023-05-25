Александр Жулин высказался о выступлении спортсменов под нейтральным флагом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о своём отношении к выступлению спортсменов в нейтральном статусе, что сейчас предлагает россиянам Международный олимпийский комитет из-за ситуации на Украине.

«Я сам всегда был сторонником того, что хоть в ящике, но на Олимпиаду надо попасть. Я же сам спортсмен, понимаю, что человек готовился всю свою жизнь, а его лишают Олимпиады. Но сейчас в мире так складывается ситуация, что о нас просто вытирают ноги. Ударили по левой — подставляйте правую. И без флага, и без гимна, и поддерживать спецоперацию нельзя, и если вы из ЦСКА — Трусова, к примеру — нельзя.

Да и пошли бы они тогда. Я уже был на двух Олимпиадах, когда мы в серой форме, заклеиваем флаги. Спеть нельзя ничего, гимн не играет. Правда, унизительно это. Страна-то у нас немаленькая и не самая в общем-то плохая в мире.

Что бы ответил, если б спросили, ехать ли под нейтральным флагом? Если я понимаю, что пара может быть первой-второй, нас никто за этот шаг не осуждает и спортсмены сами очень хотят, я бы сказал, что надо ехать. Шанс поехать на Олимпиаду и занять место в тройке — это именно то, ради чего мы и катаемся. Я бы стоял на позиции спортсменов в этом вопросе. Депутаты — ну что они понимают? В политике — да, конечно. С политической точки зрения ехать без флага и гимна плохо», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».