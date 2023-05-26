Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова: не нужно призывать спортсменов бойкотировать международные соревнования

Татьяна Тарасова: не нужно призывать спортсменов бойкотировать международные соревнования
Комментарии

Заслуженный тренер Российской Федерации по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова тренера Александра Жулина, ранее заявившего, что депутаты, призывающие атлетов к бойкоту соревнований, неправы с точки зрения профессионального спорта.

«Думаю, Александр правильно говорит по поводу депутатов. Я поддерживаю, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не нужно призывать спортсменов это делать. Если есть возможность, надо участвовать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

В марте Международный олимпийский комитет передал право рассмотрения допуска россиян и белорусов на соревнования отдельным спортивным федерациям. Фигуристов на международные старты пока не допустили.

Материалы по теме
Александр Жулин высказался о выступлении спортсменов под нейтральным флагом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023