Татьяна Тарасова: не нужно призывать спортсменов бойкотировать международные соревнования
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Заслуженный тренер Российской Федерации по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова тренера Александра Жулина, ранее заявившего, что депутаты, призывающие атлетов к бойкоту соревнований, неправы с точки зрения профессионального спорта.
«Думаю, Александр правильно говорит по поводу депутатов. Я поддерживаю, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не нужно призывать спортсменов это делать. Если есть возможность, надо участвовать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
В марте Международный олимпийский комитет передал право рассмотрения допуска россиян и белорусов на соревнования отдельным спортивным федерациям. Фигуристов на международные старты пока не допустили.
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