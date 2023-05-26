Спортсмен-паралимпиец — Костомарову: первые два-три года на протезе — это ад

Спортсмен-паралимпиец, чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев высказался о ситуации с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Ранее спортсмен перенёс ампутацию конечностей. Врачи ожидают заживления тканей, чтобы начать протезирование.
«Каждое действие влечёт за собой последствия. Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия серьёзной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь. У меня его история не вызывает большого сочувствия, я сам на протезе уже десять лет, у меня друзья на протезах ходят, знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами.
Что хотел бы сказать Костомарову? Первые два-три года на протезе — это ад, который надо перетерпеть. Главное — терпение. Говорю сразу, что сильно больно будет. Но если это всё перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей. Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях», — приводит слова Федяева News.ru.
Ранее стало известно, что Костомаров пробудет в больнице до осени текущего года для восстановления внутренних органов, работы над психическим здоровьем и прохождения процедуры протезирования.
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