«Пусть сидит на своём месте и не чирикает!» Тарасова резко ответила депутату Терюшкову
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко ответила депутату РФ Роману Терюшкову, который жёстко раскритиковал её и тренера Александра Жулина за поддержку выступлений спортсменов на международных соревнованиях.
«Государственные интересы их мало волнуют, для них главное — титулы и гонорары. Они типичные представители мирового спорта», — заявил Терюшков.
«Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал. Терюшков не понимает, в чём заключается работа тренеров и спортсменов. Пусть сидит на своём месте и не чирикает! Результаты нашего труда известны на весь мир. Наши многократные победы украшают нашу родину!» — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
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