«Накал страстей не меньше, чем на международных стартах». Боброва — о любительском турнире

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала об участии в любительских соревнованиях «Белые ночи», где она выступила в паре с мужем Андреем Депутатом.
Во время карьеры в большом спорте Боброва выступала в танцах на льду, а Депутат – в парном катании.
«Эмоции зашкаливали невероятно! За свою 28-летнюю карьеру в фигурном катании на высоком уровне – три Олимпиады, золото семи чемпионатов России – чувствовался определённый долг: ты тренируешься, ты не имеешь права на ошибку, ты представляешь сборную России, ты должен завоевать эту медаль… А здесь в такое удовольствие катаются! Для людей, которые здесь выступают, это хобби, и они получают кайф от того, что делают. Кто-то расстраивается из-за того, что что-то не получилось, слёзы. Накал страстей не меньше, чем на международных стартах у профессиональных фигуристов. Меня это настолько поразило! Для меня это что-то новое, что хочется развивать, и мы будем помогать это развивать», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Екатериной Бобровой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 30 мая, в 8:00 мск.
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