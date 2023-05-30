Татьяна Тарасова узнала о состоянии Романа Костомарова у лечащего врача

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила новые подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который с 10 января находится в больнице.
Тарасова, обеспокоенная различными слухами, лично поговорила с лечащим врачом Костомарова.
«Звонила, узнавала про него. Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идёт, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее. А про операцию даже не слышала, ну тут ничего не знаю. Очень долго всё идёт! Пока не выписывают, долго ещё. Так врач сказал. А с ним или Оксаной не говорила», — приводит слова Тарасовой Woman.ru.
Напомним, в январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее фигуриста в тяжёлом состоянии ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. Позже необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. В феврале Костомарову ампутировали обе стопы и пальцы на левой руке. В ближайшие несколько месяцев Роман будет в больнице, его готовят к протезированию.
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