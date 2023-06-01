Чемпионка России среди юниоров рассказала, как отреагировала на похвалу Тарасовой

Чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачёва рассказала, какие эмоции испытала от похвалы со стороны заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Это очень тёплые, приятные эмоции, я очень рада этому, мне очень приятно. Это стимулирует ещё больше расти и развиваться», — сказала Горбачёва в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».

Напомним, на первенстве России среди юниоров, которое прошло в нынешнем году в Перми, 15-летняя Горбачёва завоевала золотую медаль. На чемпионате России — 2023 среди взрослых юная спортсменка стала девятой. Горбачёва тренируется под руководством специалиста Софьи Федченко. В мае текущего года фигуристка провела сбор в Дубае и подготовила новую короткую программу.