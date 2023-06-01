Чемпионка России среди юниоров рассказала, как отреагировала на похвалу Тарасовой
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Чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачёва рассказала, какие эмоции испытала от похвалы со стороны заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
«Это очень тёплые, приятные эмоции, я очень рада этому, мне очень приятно. Это стимулирует ещё больше расти и развиваться», — сказала Горбачёва в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».
Напомним, на первенстве России среди юниоров, которое прошло в нынешнем году в Перми, 15-летняя Горбачёва завоевала золотую медаль. На чемпионате России — 2023 среди взрослых юная спортсменка стала девятой. Горбачёва тренируется под руководством специалиста Софьи Федченко. В мае текущего года фигуристка провела сбор в Дубае и подготовила новую короткую программу.
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