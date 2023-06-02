Российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова поделилась фотографиями из Парижа (Франция) в своём телеграм-канале. На них спортсменка позирует на фоне главного символа города — Эйфелевой башни.

Фото: Телеграм-канал Анны Щербаковой

Фото: Телеграм-канал Анны Щербаковой

«Bonjour», — подписала фигуристка фото и поставила символ флага Франции.

Подписчики телеграм-канала Анны Щербаковой восторженно отреагировали на новые фото спортсменки: «Ты очень красива и очаровательна. Хорошего путешествия!», «Как красивы твои фотографии!», «Мы тебя любим! Проведи время хорошо», «Анна Станиславовна, вы изумительны», «Моника Беллуччи может уже спокойно отдыхать! Есть Анна Щербакова!!!» — написали они в комментариях, а также отправили туда множество стикеров с изображением фигуристки.