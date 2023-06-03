Авербух: выступления в нейтральном статусе можно рассмотреть, но не с декларациями

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист, хореограф Илья Авербух высказался о возможном выступлении российских фигуристов на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Мы всегда должны быть готовы. Но это будет невозможно, если сохранятся названные условия. Если никаких писем, заявлений и всего остального не будет, то тогда о чём-то и можно говорить, но при наличии дополнительных условий, как мне кажется, выступление невозможно. У нас был опыт выступлений в нейтральном статусе. Дискуссия сложная, но если без дополнительных заявлений, то, по крайней мере, такой вариант можно рассматривать. Но если с декларациями, то, конечно, нет», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил условия, при которых россияне смогут вернуться на международные турниры в нейтральном статусе.