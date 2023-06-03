Георгий Куница опубликовал фотографию с Алёной Косторной в ЗАГСе

Российский фигурист Георгий Куница, который является партнёром чемпионки Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёны Косторной по спортивной паре, поделился новым фото.

На фотографии Куница и Косторная запечатлены в ЗАГСе. Неизвестно, чьё бракосочетание происходило в учреждении.

Фото: из личного архива Георгия Куницы

Ранее Косторная и Куница сообщили о намерении пожениться. У спортсменов состоялась помолвка, однако о дате свадьбы пара не сообщила.

Напомним, ранее Косторная выступала в женском одиночном катании. До сезона-2020/2021 спортсменка занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. После операции на бедре и восстановления Косторная решила попробовать себя в парном катании. Партнёром спортсменки стал Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. Фигуристы тренируются в группе у Сергея Рослякова.