«Не переживайте, это не свадьба». Фан-сообщество Косторной — о фото с Куницей из ЗАГСа

В официальном фан-сообществе чемпионки Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёны Косторной прокомментировали фотографию из ЗАГСа, опубликованную партнёром фигуристки по спортивной паре Георгием Куницей.
«Дорогие друзья, не переживайте! Это не свадьба. У нас будет самая красивая невеста с красивыми фотографиями, но не сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном фан-аккаунте Косторной в Telegram.
Ранее Косторная и Куница сообщили о намерении пожениться. У спортсменов состоялась помолвка, однако о дате свадьбы пара не сообщила.
Напомним, после операции на бедре и восстановления Косторная решила попробовать себя в парном катании. Партнёром спортсменки стал Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. Фигуристы тренируются в группе у Сергея Рослякова.
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