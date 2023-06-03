«Не переживайте, это не свадьба». Фан-сообщество Косторной — о фото с Куницей из ЗАГСа

В официальном фан-сообществе чемпионки Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёны Косторной прокомментировали фотографию из ЗАГСа, опубликованную партнёром фигуристки по спортивной паре Георгием Куницей.

«Дорогие друзья, не переживайте! Это не свадьба. У нас будет самая красивая невеста с красивыми фотографиями, но не сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном фан-аккаунте Косторной в Telegram.

Ранее Косторная и Куница сообщили о намерении пожениться. У спортсменов состоялась помолвка, однако о дате свадьбы пара не сообщила.

Напомним, после операции на бедре и восстановления Косторная решила попробовать себя в парном катании. Партнёром спортсменки стал Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. Фигуристы тренируются в группе у Сергея Рослякова.