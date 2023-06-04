Туктамышева встала в пару с 82-летним Мишиным на сборе в Мексике

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева активно принимает участие в мастер-классах команды Алексея Мишина в Мексике.

Туктамышева уверенно исполняет тройной лутц и помогает 82-летнему наставнику вспоминать навыки парного катания. Как фигурист заслуженный тренер СССР и России, профессор Мишин выступал в соревнованиях спортивных пар и был чемпионом СССР в паре с Тамарой Москвиной.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, обладатель полного комплекта наград командного чемпионата мира, победительница (2013) и многократный призёр чемпионата России.