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Туктамышева встала в пару с 82-летним Мишиным на сборе в Мексике

Туктамышева встала в пару с 82-летним Мишиным на сборе в Мексике
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Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева активно принимает участие в мастер-классах команды Алексея Мишина в Мексике.

Туктамышева уверенно исполняет тройной лутц и помогает 82-летнему наставнику вспоминать навыки парного катания. Как фигурист заслуженный тренер СССР и России, профессор Мишин выступал в соревнованиях спортивных пар и был чемпионом СССР в паре с Тамарой Москвиной.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, обладатель полного комплекта наград командного чемпионата мира, победительница (2013) и многократный призёр чемпионата России.

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