«Он говорил, что я лучшая». Как Туктамышева и Лазукин сохранили дружбу после расставания?

Фигуристы расстались, но смогли сохранить хорошие отношения и сейчас проводят вместе время на мастер-классах в Мексике.
Многие фигуристы во время спортивной карьеры находят любовь «на работе» – кто поймёт тебя лучше, чем тот, кто отдал этому виду спорта столько же времени и сил? Но не каждая такая история завершается счастливым финалом.
Елизавета Туктамышева и Андрей Лазукин – отличный пример, как после расставания можно сохранить хорошие взаимоотношения. Фигуристы продолжили кататься в одной группе после прекращения отношений и общаются по сей день.
Лиза и Андрей разошлись во время сезона-2019/2020. По словам Лизы, всё прошло спокойно, «чёрная кошка не пробегала». Вместе фигуристы были около пяти лет. Их отношения начались с дружбы, дружбой и закончились.
В 2021 году Елизавета приходила в качестве гостьи в подкаст Ice Room, который вели Андрей Лазукин и Мурад Курбанов. Получился очень приятный выпуск c забавными историями из отпуска, обсуждением съёмки в журнале MAXIM и взаимными подколами.
После расставания фигуристы говорили друг о друге в прессе только хорошее. Лазукин отмечал, что тройной аксель Туктамышевой – вне конкуренции, а Лиза с теплотой вспоминала о поддержке бывшего парня.
Что объединяет Лизу и Андрея сейчас?
В интервью «РИА Новости» зимой 2023 года Туктамышева отмечала, что в отношениях ей совсем не мешали общие занятия. «Говорят, что лучше иметь разную работу, чтобы не надоедать друг другу. Мне, наоборот, было приятно в компании молодого человека на льду и дома», – подчеркивала Елизавета. Однако тут же делала важную поправку – они с Андреем были одиночниками, и каждый на тренировке выполнял свою работу.
Михаил Коляда, Флоран Амодио, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Андрей Лазукин на сборах группы Мишина в Тарту
Фото: из личного архива Софьи Самодуровой
Но при этом общее дело объединяло их, и каждый из них мог оказать партнёру ту поддержку, которая была нужна. Лиза отмечала, что не была в токсичных отношениях – а когда отношения здоровые, это помогает двигаться вперёд.
В открытом письме по завершении сезона-2022/2023 Лиза давала советы себе 16-летней и вспоминала о поддержке от своего молодого человека в непростой период: «Огромную роль играют люди вокруг. Мне очень помог Андрей Лазукин, который долго спасал меня, поддерживал, говорил, что я лучшая».
Весной 2023 года Андрей и Лиза стали крёстными родителями – у их общих друзей родился ребенок.
Туктамышева и Лазукин с друзьями
Фото: из личного архива Валерии Максимовой
В конце мая Алексей Николаевич Мишин отправился на мастер-классы в Мексику, вместе с ним полетели Туктамышева и Лазукин. В расписании – практически каждодневный тренировочный процесс и культурная программа. В соцсетях фигуристка поделилась кадрами с похода в исторический музей и в зоопарк.
В музей Фриды Кало попасть пока не удалось, но до конца мексиканской поездки Лиза планирует всё же планирует его посетить. Поездка команды Мишина в Мексику завершится 4 июня.
Сердце Туктамышевой снова несвободно?
В интервью «КП-Петербург» в марте Лиза отметила, что сейчас её сердце занято. Но при этом не стала раскрывать имя избранника – ни в беседе с журналистом, ни в соцсетях. Некоторые болельщики предположили, что Туктамышева и Лазукин могли сойтись вновь, но никаких официальных подтверждений нет.
Возможно, в будущем фигуристка захочет рассказать подписчикам о своём новом избраннике, однако пока Лиза предпочитает хранить тайну.
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