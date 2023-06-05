Александр Коган: Щербакова и Трусова не попали в список из-за результатов прошлого сезона
Поделиться
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему Анны Щербаковой и Александры Трусовой нет в списке кандидатов в сборную России.
«Исполком ФФККР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в Министерство спорта. Согласно утверждённым правилам в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона. Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участия в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспорта позже», — приводит слова Когана ТАСС.
Комментарии
- 5 июня 2023
-
15:11
-
14:30
-
14:17
-
13:30
-
13:16
-
13:12
-
12:51
-
12:00
-
11:23
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 4 июня 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:10
-
20:03
-
19:04
-
11:52
-
10:33
-
00:45
- 3 июня 2023
-
14:12
-
13:55
-
13:22
-
12:54
- 2 июня 2023
-
14:22
- 1 июня 2023
-
21:45
-
21:44
-
15:24
-
14:56
-
14:20
-
14:05
-
13:40
-
13:34
Партнерский контент