Александр Коган: Щербакова и Трусова не попали в список из-за результатов прошлого сезона

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему Анны Щербаковой и Александры Трусовой нет в списке кандидатов в сборную России.

«Исполком ФФККР утвердил списки сборной 17 апреля, после чего они были поданы в Министерство спорта. Согласно утверждённым правилам в первую очередь были утверждены спортсмены в соответствии с результатами соревнований прошлого сезона. Кроме этого, в списки сборной входят спортсмены, которые по каким-то причинам не смогли принять участия в основных соревнованиях, они могут быть включены в списки по решению тренерского совета. И Трусова, и Щербакова вошли в этот список, он будет утверждаться Минспорта позже», — приводит слова Когана ТАСС.