Фигуристки хотели финишировать вместе на Неделе лёгкой атлетики, но Акатьева стала первой

В Москве на Никольской улице завершился шоу-забег фигуристок на 60 метров. В нём приняли участие олимпийские чемпионки Алина Загитова и Камила Валиева, а также чемпионка России – 2023 Софья Акатьева и победительница финала Гран-при России Аделия Петросян.

«Я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто пришёл сегодня на этот замечательный праздник спорта. Спасибо огромное всем!» — сказала Загитова в интервью ведущему Дмитрию Губерниеву перед стартом.

Спортсменки пробежали дистанцию в прогулочном темпе и хотели вместе пересечь финишную черту, но когда девушки останавливались, Акатьева поставила ногу на линию и стала победительницей.

После забега всем фигуристкам были вручены цветы, а зрители наградили их аплодисментами.