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Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход Дэвис и Смолкина

Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход Дэвис и Смолкина
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Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход в их национальную команду российского танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

«Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин присоединится к нашей команде с сезона-2023/2024. Диана Дэвис — дочь известного тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка, являющаяся также гражданкой Грузии, вместе с партнёром и супругом Глебом Смолкиным, гражданином Израиля, тренируется с опытными специалистами в США с мая 2019 года по текущее время. Пара Дэвис/Смолкин приобрела немалый опыт на чемпионатах Европы и мира 2022 года и на зимних Олимпийских играх. Новая пара вместе с Марией Казаковой и Георгием Ревией получит возможность участвовать в следующем чемпионате Европы, где Грузия получила две квоты», — написано в соцсетях Федерации фигурного катания Грузии.

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