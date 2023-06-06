Врач российских фигуристов отреагировал на опровержение скандального материала о себе

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Филипп Шветский отреагировал на публикацию опровержения материала о нём в тольяттинском издании «Угол зрения».
Ранее Шветский подал в суд на издание «Угол зрения» из-за публикации материала с заголовком «Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой». Шветский хотел защитить честь, достоинство и деловую репутацию в суде, но издание опубликовало опровержение, признав, что статья была основана лишь на комментариях в социальных сетях и телеграм-каналах. Шветский был связан с группой Тутберидзе, поэтому болельщики не пощадили его после известия о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.
«Иск был принят, отправлен на доработку нюансов — место проживания, водительские права и так далее. «Угол зрения», в свою очередь, решил не дожидаться разбирательства, издание признало, что даже не проверяло опубликованные факты. Поэтому в целом я удовлетворён, хотя исход ситуации решён без суда, который был мне принципиально важен. Есть ощущение незавершённости, поскольку юридически это никак не оформлено, но, с другой стороны, это определённая победа. Со мной решили не бороться, признав мою правоту.
Несмотря на давление извне, в том числе и из зарубежных СМИ, я уже не первый год работаю с представителями разных видов спорта на уровне сборных. Мне доверяют, это для меня самое главное», — приводит слова Шветского ТАСС.
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