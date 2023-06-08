ISU планирует отложить рассмотрение вопроса допуска россиян на взрослые турниры

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен отложить рассмотрение вопроса допуска российских фигуристов на взрослые турниры до октября 2023 года.

«Вероятнее всего, вопрос будет отложен на заседание в октябре. На совете в июне почти наверняка он будет затронут в том или ином виде, но решений, скорее всего, не будет, так как мы пока не знаем, какова будет ситуация в мире к осени. При этом по юниорам, вероятно, решение будет гораздо раньше, так как у нас нет возможности его откладывать. Если не поставить точку в этом вопросе сейчас, у российских фигуристов просто не останется времени на подготовку к юниорским этапам Гран-при, на которых у России есть резервные квоты», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов на международные соревнования в июне и октябре. Ближайшее заседание организации состоится с 9 по 11 июня в Будапеште (Венгрия).