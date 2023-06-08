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ISU планирует отложить рассмотрение вопроса допуска россиян на взрослые турниры

ISU планирует отложить рассмотрение вопроса допуска россиян на взрослые турниры
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Международный союз конькобежцев (ISU) намерен отложить рассмотрение вопроса допуска российских фигуристов на взрослые турниры до октября 2023 года.

«Вероятнее всего, вопрос будет отложен на заседание в октябре. На совете в июне почти наверняка он будет затронут в том или ином виде, но решений, скорее всего, не будет, так как мы пока не знаем, какова будет ситуация в мире к осени. При этом по юниорам, вероятно, решение будет гораздо раньше, так как у нас нет возможности его откладывать. Если не поставить точку в этом вопросе сейчас, у российских фигуристов просто не останется времени на подготовку к юниорским этапам Гран-при, на которых у России есть резервные квоты», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов на международные соревнования в июне и октябре. Ближайшее заседание организации состоится с 9 по 11 июня в Будапеште (Венгрия).

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