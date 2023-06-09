В Спортивном арбитражном суде рассказали о ходе дела Камилы Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что участники слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой договорились о продлении сроков документооборота.

«Обмен документами продолжается. Стороны договорились о продлении обычных сроков для этого этапа. Дата слушания будет определена позднее, как только будут поданы списки свидетелей и экспертов. Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года. Как только дата слушаний будет определена, она будет официально объявлена на сайте CAS», — приводит слова представителя пресс-службы суда «РИА Новости Спорт».

Напомним, в декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования были известны после командного турнира Олимпиады 2022 года. В январе в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) не обнаружили вины и халатности в нарушении Валиевой антидопинговых правил и решили аннулировать только её результат на момент взятия пробы, то есть лишили золота чемпионата страны.

На это решение были поданы апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), РУСАДА и Международного союза конькобежцев (ISU), которые CAS решил объединить в одно производство.