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В МОК выразили надежду на скорое рассмотрение дела Камилы Валиевой

В МОК выразили надежду на скорое рассмотрение дела Камилы Валиевой
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В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили надежду, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет рассмотрено как можно скорее.

«МОК приветствует решение ВАДА передать дело в Спортивный арбитражный суд. Что касается теста, который проводился вне Олимпийских игр, но повлиял на результаты сборной и индивидуальных соревнований на зимней Олимпиаде 2022 года, МОК надеется, что это дело будет рассмотрено как можно скорее. Это в интересах всех участников процесса, особенно спортсменов, которые ещё не получили свои медали. Только завершение дела позволит установить окончательные результаты соревнований, и тогда МОК возьмётся за распределение медалей», — приводит слова представителя МОК Daily Mail.

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