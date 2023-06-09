Алина Загитова опубликовала фото в бирюзовом платье

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографиями в новом образе. Фигуристка предстала перед подписчиками в бирюзовом платье с декольте.
Подписчики положительно оценили образ Загитовой и отметили фигуру спортсменки.
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.
Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании: она не только олимпийская чемпионка, но и чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при 2017 года.
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