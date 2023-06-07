«Дачный вайб». Алина Загитова сфотографировалась в огороде в Ижевске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала снимки с приусадебного участка в родном Ижевске. 21-летняя Загитова сфотографировалась с лопатой в руках на фоне грядок.

«Дачный вайб», — подписала фотографии Загитова.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Российская спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании: она не только олимпийская чемпионка, но и чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при 2017 года.