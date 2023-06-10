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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова поймала букет невесты на свадьбе Даниила Глейхенгауза. Загитова была среди гостей торжественной церемонии, прошедшей в Подмосковье. Видео опубликовано в соцсетях свадебного агентства DSoul.

Глейхенгауз – тренер и хореограф в группе Этери Тутберидзе. Его супруга Ольга Паутова – журналистка Первого канала, обозревающая соревнования по фигурному катанию.

Среди гостей также присутствовали Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Морис Квителашвили, Владимир Морозов, Анна Щербакова и другие фигуристы.

Глейхенгауз был постановщиком программ олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой, серебряного призёра Игр Александры Трусовой, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки Европы Алёны Косторной, чемпионки России Софьи Акатьевой.