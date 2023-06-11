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Международный союз конькобежцев оставил в силе отстранение россиян от соревнований

Международный союз конькобежцев оставил в силе отстранение россиян от соревнований
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Однако окончательное решение по допуску будет принято ближе к началу следующего сезона.

Чиновники ISU обсуждали ситуацию вокруг допуска россиян, не поддерживавших спецоперацию в качестве нейтральных атлетов, на заседании совета организации, которое проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится сегодня, 11 июня.

«Совет ISU решил изучить вопросы осуществимости в отношении потенциальных путей к выполнению рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Совет продолжит следить за развитием ситуации. В то же время, предыдущее решение от 2022 года остаётся в силе», — говорится в пресс-релизе организации.

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