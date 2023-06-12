В Госдуме отреагировали на слова бывшего президента ВАДА о деле Камилы Валиевой

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова бывшего президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Паунда о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в деле о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.
О положительном допинг-тесте Валиевой стало известно после командного турнира Игр-2022, однако МОК после слушаний в выездной панели CAS разрешил фигуристке принять участие в личных соревнованиях. Тест, оказавшийся положительным, был сдан за 1,5 месяца до Олимпиады. Расследование до сих пор не завершено.
«Мы с вами понимаем, что дело Валиевой полностью сфабриковано, претензии абсолютно необоснованные. У нас есть чёткая позиция самой спортсменки, тренера, федерации. Безосновательно наезжать на одну из самых талантливых спортсменок современности — преступление. Не знаю, что там увидел господин Паунд, но мы не отдадим наших спортсменов на растерзание. И да, в таком смысле мы показываем кукиш всем, кто решил безосновательно обвинять нас в чём-либо.
Мы понимаем, что Камила — ещё совсем юный спортсмен. Мы должны сделать всё, чтобы она чувствовала организованную защиту. У неё хорошие адвокаты, хорошие тренеры, хорошая семья. Она боец. Думаю, у них всё будет хорошо. У Камилы огромная поддержка миллионов людей, [и] не только в нашей стране — у неё безумная поддержка в Азии, её любят как никого в мире», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».
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