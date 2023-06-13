«Не только умеем, но ещё и знаем». Александр Самарин — о защите магистерской диссертации

Российский фигурист Александр Самарин сообщил, что защитил магистерскую диссертацию в Российском университете спорта (ГЦОЛИФК).
«Теперь не только умеем, но ещё и знаем! Защита магистерской диссертации прошла на отлично! Спасибо огромное всем, кто участвовал, помогал и шёл навстречу во время обучения! Бесконечно благодарен моему научному руководителю Жгун Елене Вячеславовне!!! Безмерно ценю, дорожу и уважаю. Довольность (смайл с широкой улыбкой)», — написал Самарин в соцсетях.
Фото: Личный архив Александра Самарина
Самарин, которому послезавтра исполняется 25 лет, — серебряный призёр чемпионата Европы — 2019, победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), бронзовый призёр командного чемпионата мира — 2019, четырёхкратный призёр чемпионата России.
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