«Не только умеем, но ещё и знаем». Александр Самарин — о защите магистерской диссертации

Российский фигурист Александр Самарин сообщил, что защитил магистерскую диссертацию в Российском университете спорта (ГЦОЛИФК).

«Теперь не только умеем, но ещё и знаем! Защита магистерской диссертации прошла на отлично! Спасибо огромное всем, кто участвовал, помогал и шёл навстречу во время обучения! Бесконечно благодарен моему научному руководителю Жгун Елене Вячеславовне!!! Безмерно ценю, дорожу и уважаю. Довольность (смайл с широкой улыбкой)», — написал Самарин в соцсетях.

Фото: Личный архив Александра Самарина

Самарин, которому послезавтра исполняется 25 лет, — серебряный призёр чемпионата Европы — 2019, победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), бронзовый призёр командного чемпионата мира — 2019, четырёхкратный призёр чемпионата России.