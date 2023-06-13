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Трусова и Кондратюк примут участие в сборе группы Соколовской в Ереване

Тренер Светлана Соколовская сообщила, что фигуристы её группы с 14 по 29 июня проведут сбор в Ереване (Армения).

В состав группы Соколовской входят олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр Александра Трусова, серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин и чемпион России по прыжкам Григорий Фёдоров.

«Завтра утром вылетаем всей нашей группой — Александра Трусова, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Григорий Фёдоров, Николай Колесников, Лиза Куликова и Михаил Тихонов — на сбор в Ереване. Он продлится до 29 июня. Там же будет тренироваться и группа Евгения Рукавицына», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Группы Соколовской и Рукавицына часто проводят совместные сборы. Среди фигуристов группы Рукавицына Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Артур Даниелян.