Бутырская объяснила, почему Трусова взяла тайм-аут в выступлениях

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о перспективах участия серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой в официальных стартах в сезоне-2023/2024.

Перед сезоном-2022/2023 Трусова перешла в группу Светланы Соколовской, но выступила только на этапах Гран-при России. В день старта короткой программы на чемпионате страны Александра заболела и больше в сезоне не соревновалась.

«Александра Трусова сильна своим характером. Если она поймёт, что она хочет и может, то обязательно будет выступать. В любом случае её никто не выгонял. Мировая ситуация точно может повлиять не в лучшую сторону на решение Трусовой, выступать или нет.

Эта фигуристка ставит перед собой только самые высокие цели – стать олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. А пока этого нет, она могла взять тайм-аут», – приводит слова Бутырской Metaratings.