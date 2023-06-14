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ISU назвал фигуристов, отбывающих дисквалификацию за допинг. Среди них ученица Урманова

ISU назвал фигуристов, отбывающих дисквалификацию за допинг. Среди них ученица Урманова
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список спортсменов, дисквалифицированных на данный момент за нарушение антидопинговых правил. Среди них четыре фигуриста. Россиянка Мария Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет с 6 апреля 2020 года, она получила дисквалификацию за употребление фуросемида и подделку медицинских документов.

А вот дисквалификация 17-летней белорусской фигуристки Миланы Ромашовой совсем свежая – на два года с 12 мая 2023 года. О причинах отстранения спортсменки не сообщается. Отметим, что в тренерский штаб Миланы входит олимпийский чемпион Алексей Урманов, в группе которого спортсменка тренировалась в Сочи. В сезоне-2021/2022 именно он выводил фигуристку на юниорских этапах Гран-при. В сезоне-2022/2023 Ромашова стала восьмой на чемпионате Беларуси.

Также четырёхлетние дисквалификации отбывают немецкий фигурист Томас Штолль и представительница Швейцарии Джессика Пфунд.

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