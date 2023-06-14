ISU назвал фигуристов, отбывающих дисквалификацию за допинг. Среди них ученица Урманова

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список спортсменов, дисквалифицированных на данный момент за нарушение антидопинговых правил. Среди них четыре фигуриста. Россиянка Мария Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет с 6 апреля 2020 года, она получила дисквалификацию за употребление фуросемида и подделку медицинских документов.
А вот дисквалификация 17-летней белорусской фигуристки Миланы Ромашовой совсем свежая – на два года с 12 мая 2023 года. О причинах отстранения спортсменки не сообщается. Отметим, что в тренерский штаб Миланы входит олимпийский чемпион Алексей Урманов, в группе которого спортсменка тренировалась в Сочи. В сезоне-2021/2022 именно он выводил фигуристку на юниорских этапах Гран-при. В сезоне-2022/2023 Ромашова стала восьмой на чемпионате Беларуси.
Также четырёхлетние дисквалификации отбывают немецкий фигурист Томас Штолль и представительница Швейцарии Джессика Пфунд.
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