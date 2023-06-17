Евгения Тарасова и Фёдор Климов отмечают первую годовщину свадьбы

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Фёдор Климов сегодня, 17 июня, отмечают первую годовщину свадьбы. В честь праздника Тарасова поделилась в социальных сетях фотографией с торжества.

Фото: Социальные сети Евгении Тарасовой

Евгения Тарасова выступает в парном катании с Владимиром Морозовым. Спортсмены являются двукратными серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года, двукратными чемпионами Европы и многократными призёрами чемпионата мира. Ровно год назад дуэт занимал первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Фёдор Климов выступал в парном фигурном катании с Ксенией Столбовой. Спортсмены стали олимпийскими чемпионами в командном турнире и серебряными призёрами в парных выступлениях на Играх в 2014 году, а также завоёвывали серебряные медали чемпионатов мира и Европы.