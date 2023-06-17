Грассль присоединился к группе Тутберидзе на сборе в Новогорске

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию итальянец Даниэль Грассль присоединился к группе Этери Тутберидзе на предсезонном сборе в Новогорске, сообщает «РИА Новости Спорт».

Грассль тренируется под руководством российского наставника с середины сезона-2022/2023. Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске 5 июня. В это время Грассль находился в США, где ставил программы к новому сезону вместе с хореографом Бенуа Ришо.

Кроме медали чемпионата Европы, в активе Грассля победы на челленджерах Lombardia Trophy (2021), Budapest Trophy (2020) и Asian Open (2019). Даниэль — бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2019), четырёхкратный чемпион Италии. В сезоне-2022/2023 Грассль уже выступал под руководством штаба Тутберидзе.