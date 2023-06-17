Грассль присоединился к группе Тутберидзе на сборе в Новогорске

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию итальянец Даниэль Грассль присоединился к группе Этери Тутберидзе на предсезонном сборе в Новогорске, сообщает «РИА Новости Спорт».
Грассль тренируется под руководством российского наставника с середины сезона-2022/2023. Группа Тутберидзе начала сбор в Новогорске 5 июня. В это время Грассль находился в США, где ставил программы к новому сезону вместе с хореографом Бенуа Ришо.
Кроме медали чемпионата Европы, в активе Грассля победы на челленджерах Lombardia Trophy (2021), Budapest Trophy (2020) и Asian Open (2019). Даниэль — бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2019), четырёхкратный чемпион Италии. В сезоне-2022/2023 Грассль уже выступал под руководством штаба Тутберидзе.
- 17 июня 2023
-
18:27
-
12:42
- 16 июня 2023
-
22:58
-
20:17
-
19:45
-
19:24
-
19:11
-
18:47
-
15:32
-
13:34
-
13:09
- 15 июня 2023
-
21:27
-
19:03
-
13:04
-
12:40
- 14 июня 2023
-
22:42
-
19:37
-
19:12
-
18:47
-
15:45
-
14:26
-
10:55
-
10:38
- 13 июня 2023
-
21:48
-
21:26
-
20:55
-
19:07
-
18:03
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:45
-
13:30
-
12:50
-
11:15