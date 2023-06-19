Ренат Лайшев заявил о желании возглавить школу Алины Загитовой в Казани

Президент «Самбо-70», Федерации самбо Москвы и заслуженный тренер России Ренат Лайшев заявил, что готов возглавить школу Алины Загитовой в Казани.

«Прекрасная идея. Загитова достойна, чтобы с таким именем, титулами создать школу фигурного катания. И я бы хотел, чтобы в Татарстане реализовали проект «Самбо-70», чтобы было образование плюс спорт. То есть и ледовый дворец, и образовательная школа. А я был бы в ней главным директором.

Школа Загитовой могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Но, как говорил мой друг, в жизни всё решают три вещи: деньги, деньги и деньги. Если Минниханов (Рустам Нургалиевич, глава Республики Татарстан. – Прим. Чемпионата) найдёт средства, то всё возможно.

Здесь надо собрать целую команду, которая обеспечивает всю кухню. По типу как у Тутберидзе. Я знаю секрет успеха Этери Георгиевны. Готов помочь. Так что привет Минниханову и всему Татарстану», – приводит слова Лайшева «Татар-информ».

Напомним, на прошлой неделе глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Алина Загитова провели встречу, на которой обсудили возможное создание в Татарстане школы фигурного катания.