Ирина Роднина: МОК сам находится в статусе беженцев — бегает от одной идеи к другой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что россиян могут допустить на Олимпийские игры — 2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

Это означает, что заявки на участие спортсмены должны будут подавать лично и только в индивидуальные виды олимпийской программы. Став кандидатом на участие в Олимпиаде, атлет должен будет прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.

«МОК сам находится в статусе беженцев. Он бегает от одной идеи к другой. Каждая из них всё глупее и глупее.

Как в этой ситуации правильно поступить нашим спортсменам? Для спортсменов один путь — тренироваться и достигать своих лучших результатов. Вы видите, сколько мы сейчас делаем усилий, чтобы проводить большое количество соревнований, чтобы наши спортсмены не теряли форму, а самое главное — интерес и ориентиры в спорте. Бывают всегда сложные времена: лучше-хуже. В советское время нам просто сказали бы: «Вы не поедете, и всё». Так было с Олимпиадой-1984. Сейчас делаются различные альтернативы, и многие международные федерации признают, что без российских спортсменов соревнования не настолько интересны для публики и спонсоров. Нашим спортсменам, наверное, надо взвесить свои возможности. Увы, этот период достаточно длительный, и надо понимать, насколько хватит физических и психологических сил, чтобы преодолеть всё это», — приводит слова Родниной Sport24.