Сейм Литвы поддержал инициативу о лишении фигуристки Дробязко гражданства

Сейм Литвы заявил о поддержке инициативы по лишению фигуристки Маргариты Дробязко гражданства из-за участия в ледовых шоу Татьяны Навки. Об этом сообщила спикер законодательного собрания страны Виктория Чмилите-Нильсен в эфире радиостанции Ziniu radijas: «По этому вопросу мы приближаемся к завершающей стадии. Насколько мне известно, инициатива пользуется поддержкой и, скорее всего, будет одобрена».

В конце марта 2023 году сейм Литвы принял поправки к закону о гражданстве, в котором предусматривается механизм лишения человека гражданства, предоставленного на особых условиях. Дробязко получила гражданство страны именно так: в 1993 году спортсменка получила литовский паспорт ради выступления в паре с Повиласом Ванагасом на Олимпийских играх.

В августе прошлого года сейм Литвы лишил фигуристов государственных наград из-за их выступлений в ледовых шоу Татьяны Навки.