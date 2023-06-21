Сотникова – о планах воспитать чемпиона: да, если перейдет какая-нибудь Камила Валиева

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка и тренер Аделина Сотникова рассказала, как появилась мысль о создании собственной школы, и поделилась планами о её развитии.
«У меня была эта мечта с момента, когда я пришла к Елене Германовне (Буяновой). Я очень хотела, чтобы в будущем у меня была своя школа фигурного катания, чтобы я могла тренировать детишек и также довела их до побед. Потом эта мысль исчезла у меня из головы. А обратно она пришла, когда у меня была операция на шейном отделе позвоночника. Тогда я уже лежала после операции и понимала, «а вдруг не дай бог еще что-то будет», понимала, что у меня нет ничего, чтобы я была в чем-то уверена, что это мое, где я могу спокойно работать и это будет моей подушкой безопасности. Никогда не знаешь, что будет завтра, в каком ты будешь состоянии. Тогда была в никаком состоянии, у меня был просто шок, все-таки я пережила то, что мне было очень страшно», – рассказала Сотникова в подкасте братьев Горозия.
На вопрос, есть ли в планах воспитать олимпийского чемпиона, спортсменка ответила положительно: «Да, если ко мне перейдет какая-нибудь Камила Валиева (смеется). Только тогда я могу сказать — все, мы поехали на Олимпиаду. Это очень долго, тяжело. Если ребенок приходит в три годика, тебе надо его сохранить до 17 лет (возрастной ценз для пропуска на Олимпиаду — прим), удержать. Это непросто», – добавила спортсменка.
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