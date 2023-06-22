Татьяна Тарасова лично прокомментировала информацию об ухудшении своего здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что она потеряла сознание у себя дома и была вынуждена вызвать скорую помощь.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что 76-летней Тарасовой стало плохо у себя дома. Сначала у неё болела голова из-за мигрени, а потом онемели руки. После она потеряла сознание.

«Здоровье у меня нормальное, скорую не вызывала и никуда не ездила. Наверное, кому то хочется написать о том, что со мной что-то случилось. Со мной всё хорошо», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Стоит отметить, что ранее Тарасовой вызывали скорую из-за повышенного давления, у неё хронические болезни сердца — артериальная гипертензия и мерцательная аритмия.