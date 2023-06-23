Александра Трусова опубликовала клип на собственный трек

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала клип на собственную песню «Два крыла».

«Вот и сюрприз номер 2! Я создала YouTube-канал! И уже загрузила туда клип», — написала Трусова в телеграм-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Aleksandra Trusova

Напомним, в начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. Позже фигуристка снялась и с финала Гран-при России.