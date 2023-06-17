Виноваты звёзды. Что говорят знаки зодиака об известных фигуристках?

Можно по-разному относиться к астрологии и игнорировать влияние планет. Однако знаки зодиака всё равно часто очень метко характеризуют определённые черты личности и позволяют лучше понять себя и других людей. Бывают, конечно, и обратные истории, когда найти что-то общее с небесным созвездием по рождению не удаётся.

Мы решили проверить, насколько соответствуют своим знакам зодиака знаменитые фигуристки. Совпадения нашлись у всех!

А бонусом проверили, что звёзды говорят об Этери Тутберидзе: похоже, специалисту было суждено стать великой.

Овен: Анна Щербакова

На первый взгляд Анна Щербакова почти не попадает под описание типичного амбициозного, нетерпеливого Овна. Фигуристка с детства отличается очень разумным подходом к спортивной карьере. В отличие от многих юных спортсменов, она не рвалась изначально выиграть олимпийское золото. Девушка всегда ставила перед собой реальные на данный момент цели, не торопила события. Да и характер взрывоопасным у Ани никак не назовёшь: наоборот, она может давать мастер-классы по контролю эмоций.

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тем не менее Аня — самый настоящий Овен, который благодаря упорству и силе духа добивается желаемого и бесстрашно занимается рискованными занятиями. Неслучайно главные победы в спорте у Ани связаны именно с преодолением, а в межсезонье она регулярно пугает болельщиков экстремальными активностями: то летает на трапеции, то прыгает с парашютом!

Телец: Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина, Анастасия Мишина

Знаменитых Тельцов среди наших фигуристок много. Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина, Анастасия Мишина — все они идеально олицетворяют этот трудолюбивый, жизнерадостный знак зодиака. А его женские представительницы ещё и отличаются особым обаянием и красотой.

Алине Загитовой как типичному Тельцу порой трудно осваивать что-то новое и адаптироваться к незнакомой обстановке. Но терпение и природное чувство прекрасного позволяют ей пробираться сквозь тернии к звёздам. Считается, что дар Тельца — воплощать красивые мечты в реальность. Этот девиз идеально подходит спортсменке, собравшей все титулы в фигурном катании.

Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Камила Валиева, как и положено Тельцам, очень музыкальна, а её катание представляет собой настоящее искусство. Отличное чувство юмора девушки тоже соответствует характеру астрологического бычка. Любит посмеяться и Анастасия Мишина.

Романтизм и загадочность Тельца проявляются в Виктории Синициной. Неудивительно, что она пленила Никиту Кацалапова и уже много лет является его музой и на льду, и в жизни.

Близнецы: Дарья Усачёва, Майя Хромых, Аделия Петросян

Общительные и добрые Близнецы обосновались в группе Этери Тутберидзе. Дарья Усачёва, Майя Хромых и Аделия Петросян — очень позитивные девушки, которые способны расположить своим солнечным характером, наверное, любого собеседника.

Дарья Усачёва Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Хотя их знаку зодиака присуща неуверенность в себе, они решительно борются с ней, что приводит затем к успеху. Достаточно вспомнить, как долго и упрямо Майя прыгала четверные на соревнованиях, несмотря на падения, и они наконец стали у неё получаться. Даша, даже не владея ультра-си, считалась до получения травмы весьма опасной соперницей. А Аделия в минувшем сезоне проделала вдохновляющий путь от неудачи на чемпионате России до победы в финале Гран-при!

Рак: Александра Трусова, Софья Акатьева

Благородство и эмоциональность Александры Трусовой и Софьи Акатьевой — то, что обычно характерно для большинства Раков. Всплеск чувств Русской ракеты на Олимпиаде в Пекине вполне можно объяснить влиянием планет при рождении. Эта чувствительность также делает Сашу истинным эмпатом, способным легко считывать состояние окружающих.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Сони похожая история. Она довольно остро переживает неудачные прокаты, а упрёки тренеров не щадят ранимую натуру. Зато, когда всё получается, она буквально делится счастьем со всем миром, излучая мощнейшую порцию положительной энергии.

Лев: Ксения Синицина, Александра Степанова, Софья Муравьёва

Кажется, что Ксения Синицина, Александра Степанова и Софья Муравьёва не имеют отношения к горделивому и самоуверенному Льву. Но этот знак обладает и большой смелостью, которая ведёт к поставленным целям. Саше Степановой мужества действительно не занимать: фигуристка вернулась на лёд после родов и намерена вместе с партнёром по танцам на льду Иваном Букиным вновь вступить в соревновательную гонку.

Софья Муравьёва Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Софья Муравьёва демонстрирует лидерские качества Льва: в школе «Ангелы Плющенко» она сейчас главная звезда и достойно несёт этот статус, показывая пример другим спортсменам.

А Ксению Синицыну не зря поклонники величают бриллиантом женской одиночки: как Лев, она невероятно изящна и артистична.

Дева: Елизавета Нугуманова, Алёна Косторная

Девы символизируют справедливость и чистоту. А значит, эти качества должны быть присущи Елизавете Нугумановой и Алёне Косторной. Кто-то не согласится. Но если вспомнить откровенные интервью обеих одиночниц, то становится понятно, о чём речь. И Алёна, и Лиза, безусловно, способны наговорить лишнее, не подумав о последствиях, но таким образом они стараются быть искренними и противостоять жестокому миру.

Стремление же к совершенству Дев — черта, которая уже не вызывает сомнений у Алёны и Лизы. Красавицы-спортсменки очень музыкальны и обаятельны на льду.

Алёна Косторная Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кстати, Девы обычно следят за здоровьем и любят сами лечить. Так что страсть к медицине Алёне предписали звёзды.

Весы: Елизавета Худайбердиева, Василиса Кагановская

Гармония во всём — такова краткая характеристика Весов, что, безусловно, логично. А насколько гармоничны две наши яркие представительницы танцев на льду — Елизавета Худайбердиева и Василиса Кагановская? У Лизы в этом сезоне, по крайней мере, на льду равновесия не наблюдалось. Зато в личной жизни как раз царила гармония. Выйдя замуж за продюсера Первого канала, девушка обрела семейное счастье.

Елизавета Худайбердиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Василисы равновесие отразилось в великолепных прокатах и высоких результатах. Кроме того, она проявила себя настоящим трудоголиком, коим и является её знак зодиака. До последнего не хотела пропускать чемпионат России, приехав на соревнования заболевшей. К счастью, в итоге их пара с Валерием Ангелополом не стала рисковать здоровьем и взяла своё на следующих стартах.

Скорпион: Евгения Медведева

Скорпион — страстный и независимый знак. Евгения Медведева это подтверждает. Уехать тренироваться в Канаду? Запустить мерч? Создать шоу на YouTube? Женя — прирождённая бизнес-леди. А съёмки в мужском журнале Maxim ознаменовали для фигуристки лишь начало выхода на свет неудержимой женской энергетики. С тех пор фигуристка регулярно балует болельщиков крутыми фотосессиями и смелыми образами.

Евгения Медведева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но что более характерно для Жени как Скорпиона — это умение преодолевать любую слабость и бороться до победы. Если бы не серьёзные проблемы со спиной, она и сейчас выступала бы на соревнованиях.

Считается, что этот знак также постоянно самосовершенствуется и старается менять своими делами наш мир к лучшему. Подходит ли это Жене? Определённо — да!

Стрелец: Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова

Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова неслучайно лучшие подружки. Обе родились под знаком авантюрного и творческого Стрельца. Теперь понятно, откуда у Лизы порыв к эпатажу на льду: огненная стихия Императрицы воплощается в её показательных, а нередко и соревновательных программах. Общительность и артистизм — ещё одни черты Стрельца в Лизе, которые с каждым годом раскрываются всё больше и больше.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И Лиза, и Женя ярко демонстрируют такие грани своего знака зодиака, как дружелюбие, жизнерадостность и стойкость. Женя преодолела в своё время обидное непопадание на подиум Олимпиады в Пхёнчхане, а Лиза и вовсе пережила три отбора на Игры, которые так и не принесли ей заветную путёвку на главный старт четырёхлетия.

Козерог: Диана Дэвис, Александра Бойкова

Домашним и деятельным Козерогом из наших известных фигуристок являются Диана Дэвис и Александра Бойкова. Диана в 19 лет вышла замуж и создала вместе с Глебом Смолкиным уютное тёплое гнёздышко в Америке. При этом супружество не мешает ребятам на тренировках: возможно, разграничивать личную и спортивную жизнь им помогает природная повышенная ответственность Дианы.

Диана Дэвис Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Саша — действительно очень деятельная личность, которая готова прикладывать максимальные усилия ради достижения поставленной цели. Освоение парных элементов ультра-си — тому подтверждение. Помимо этого, как и многие Козероги, Саша иногда склонна к агрессии, когда что-то задевает за живое. Но в основном умеет контролировать эмоции.

Водолей: Софья Самоделкина, Анастасия Зинина

Софья Самоделкина и Анастасия Зинина — представительницы интеллектуального Водолея. Креатив и остроумие — сильные стороны этого знака зодиака, и Соне с Настей они, безусловно, тоже присущи. Склонны девушки и к бунтарству, которое может заставить пойти на неоправданный риск на тренировках или турнирах.

В минувшем сезоне Соня как раз взбунтовалась в произвольной программе финала Гран-при: после падения с четверного пошла на ещё один — незапланированный, потому что очень хотела его покорить. А Настя признавалась, что в «Ангелах Плющенко» ей на тренировках не хватало контроля тренеров и порой она позволяла себе расслабиться и что-то недоделать. Строгая дисциплина в группе Василевского быстро решила проблему.

Софья Самоделкина Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Рыбы: Этери Тутберидзе

Мудрость и отзывчивость — это про Рыб. А самая знаменитая Рыба в фигурном катании у нас — Этери Тутберидзе. Тренер чемпионок любит давать шанс спортсменам, которые попали в сложную ситуацию, и умеет отвечать на вызовы судьбы и хейтеров стихами.

Рыбы — идеалисты, жаждущие защищать тех, кто в беде. Рассказов, как Тутберидзе помогала своим воспитанникам, очень много. Кого-то подкармливала, кому-то находила работу или давала судьбоносный совет перейти из одиночного вида в танцы или пары.

Этери Тутберидзе Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Другая важная характеристика знака Этери — стойкость перед житейскими трудностями. С ними специалист сталкивалась неоднократно: то на гастролях в США выживала в приюте для бездомных, то начинала всё с нуля в России. Однако наречённое звёздами умение адаптироваться к любой обстановке и по сей день неизменно приводит её к успеху.