Соколовская трогательно поздравила Трусову с днём рождения

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Светлана Соколовская опубликовала трогательный пост с поздравлением Александры Трусовой с днём рождения. Сегодня, 23 июня, фигуристке исполнилось 19 лет.
Фото: Социальные сети Светланы Соколовской
Фото: Социальные сети Светланы Соколовской
Напомним, Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской осенью 2022 года. СМИ отмечали, что это решение было вызвано проблемами фигуристки со здоровьем: тяжёлый режим тренировок влиял на старые травмы.
Трусова — серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпионатов Европы и финала Гран-при. Она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также выполнившая в одной программе четыре и пять четверных прыжков.
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