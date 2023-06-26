Хореограф Глейхенгауз поставил произвольную программу фигуристу Петру Гуменнику

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поставил новую произвольную программу фигуристу Петру Гуменнику, победителю финала Гран-при России в мужском одиночном катании, в Новогорске.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Музыка к постановке в настоящий момент неизвестна.

Отмечается, что это первое сотрудничество Гуменника и Глейхенгауза.

Глейхенгауз пришёл в группу Тутберидзе после Олимпийских игр — 2014 в Сочи, тогда ему было 23 года. Первой заметной работой хореографа стала программа для Адьяна Питкеева, с которой тот в 2015 году занял второе место на этапе Гран-при, уступив только Хавьеру Фернандесу. После этого Тутберидзе полностью доверилась Глейхенгаузу и поручила ему постановки для Евгении Медведевой, олимпийские программы для Алины Загитовой.

Напомним, в прошедшем сезоне Гуменник выиграл Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны.