Хореограф Глейхенгауз поставил произвольную программу фигуристу Петру Гуменнику

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поставил новую произвольную программу фигуристу Петру Гуменнику, победителю финала Гран-при России в мужском одиночном катании, в Новогорске.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Музыка к постановке в настоящий момент неизвестна.
Отмечается, что это первое сотрудничество Гуменника и Глейхенгауза.
Глейхенгауз пришёл в группу Тутберидзе после Олимпийских игр — 2014 в Сочи, тогда ему было 23 года. Первой заметной работой хореографа стала программа для Адьяна Питкеева, с которой тот в 2015 году занял второе место на этапе Гран-при, уступив только Хавьеру Фернандесу. После этого Тутберидзе полностью доверилась Глейхенгаузу и поручила ему постановки для Евгении Медведевой, олимпийские программы для Алины Загитовой.
Напомним, в прошедшем сезоне Гуменник выиграл Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны.
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