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Дмитрий Свищёв — о деле Валиевой: расследование должно быть непредвзятым

Дмитрий Свищёв — о деле Валиевой: расследование должно быть непредвзятым
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Конечно, я желаю, чтобы наша звезда была оправдана по всем статьям, которые ей пытаются навязать. Расследование должно быть непредвзятым, без оглядки на паспорт, национальность и так далее. У нас должно быть чёткое понимание — либо мы ждём справедливый суд, либо мы вообще не ждём суд и идём своей дорогой.
Валиева и её тренеры дали обстоятельные ответы на все вопросы. Насколько примут их CAS и международная федерация — непонятно. Поэтому я согласен с опасениями Станислава Позднякова, что решение суда будет предвзятым», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Напомним, в четверг, 22 июня, спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявил даты слушания по делу чемпионки Европы – 2022 российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседания пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).

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