ISU: защиту от допинга нельзя обеспечить освобождением молодых спортсменов от санкций

В Международном союзе конькобежцев (ISU) высказались о том, какого решения ожидают по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил закрытые слушания с участием представителей всех сторон на 26–29 сентября 2023 года.
«ISU считает, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, и такая защита не может быть обеспечена за счёт освобождения молодых спортсменов от санкций. Учитывая, что дело сейчас находится на рассмотрении в CAS, ISU не может давать дальнейших комментариев», — цитирует ответ пресс службы ISU «Матч ТВ».
О положительном результате допинг-теста Валиевой, сданного 25 декабря 2021 года на чемпионате страны, стало известно по окончании олимпийского командного турнира, в котором Камила помогла выиграть сборной России. Награждение было отложено до окончания расследования.
В январе ДАК РУСАДА вынес решение о том, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несёт за это «никакой вины или халатности». ВАДА, ISU и РУСАДА подали апелляции в CAS, которые объединены в одно производство. При этом ВАДА требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года.
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