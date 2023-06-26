Траньков не исключил, что Костомаров сможет вернуться в фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на новое видео в соцсетях победителя Игр-2006 Романа Костомарова.
46-летний Костомаров опубликовал видео из больницы, на котором тренируется на велотренажёре с протезами ног. Также сообщалось, что пока фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.
«Ромка вообще в этом плане очень сильный человек и спортсмен. Его характеру, стойкости и мужеству может позавидовать любой человек. Я очень рад, что у Ромы всё потихонечку налаживается, что он не останавливается.
Сможет ли он вернуться к работе в фигурном катании? Нужно идти поступательно. Сначала надо полностью восстановиться морально и физически, а затем уже думать о дальнейшем будущем. Но ничего исключать нельзя, Рома — сильный парень», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».
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