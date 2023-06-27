Источник: Софья Акатьева пропустит десять дней тренировок, чтобы избежать травмы

Стали известны подробности травмы чемпионки России в женском одиночном катании фигуристки Софьи Акатьевой. У 15-летней спортсменки нет стрессового перелома стопы, о котором сообщалось ранее, но ей рекомендован отдых, чтобы избежать травмы.

«Сделали снимок, поняли, что есть опасность стрессового перелома. Приняли решение сделать перерыв, дней через 10, может, чуть больше, скорее всего, уже сможет вернуться на лёд», — приводит слова своего источника ТАСС.

В сезоне-2022/2023 15-летняя Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, дебютировала на взрослых соревнованиях, одержав победу на чемпионате России — 2023. Ранее фигуристка побеждала на этапах юниорской серии Гран-при. Софья владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом.