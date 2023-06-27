Муж Юлии Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы поздравить дочь с днём рождения

Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Игр-2014 в команде Юлии Липницкой, получил отпуск из зоны СВО, чтобы поздравить с днём рождения свою дочь Каталину. Сегодня, 27 июня, девочке исполняется три года, и приезд папы стал для неё главным подарком.

Супруг Липницкой был призван в армию в ноябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Как отец малолетней дочери он мог отказаться, но не стал этого делать.

Юлия и Владислав когда-то вместе занимались в группе Этери Тутберидзе, где и познакомились. Свадьба была уже после завершения карьеры Липницкой. Сначала супруги вместе с Еленой Ильиных проводили мастер-классы, а затем перешли в академию «Ангелы Плющенко».

Липницкая – олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы — 2014, серебряный призёр чемпионата мира — 2014, чемпионка мира среди юниоров 2012 года, двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014).