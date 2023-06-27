Муж Юлии Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО, чтобы поздравить дочь с днём рождения

Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки Игр-2014 в команде Юлии Липницкой, получил отпуск из зоны СВО, чтобы поздравить с днём рождения свою дочь Каталину. Сегодня, 27 июня, девочке исполняется три года, и приезд папы стал для неё главным подарком.
Супруг Липницкой был призван в армию в ноябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Как отец малолетней дочери он мог отказаться, но не стал этого делать.
Юлия и Владислав когда-то вместе занимались в группе Этери Тутберидзе, где и познакомились. Свадьба была уже после завершения карьеры Липницкой. Сначала супруги вместе с Еленой Ильиных проводили мастер-классы, а затем перешли в академию «Ангелы Плющенко».
Липницкая – олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы — 2014, серебряный призёр чемпионата мира — 2014, чемпионка мира среди юниоров 2012 года, двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014).
- 27 июня 2023
-
20:52
-
20:28
-
20:05
-
19:53
-
18:33
-
15:25
-
15:03
-
12:06
-
11:21
-
10:04
-
01:20
- 26 июня 2023
-
23:05
-
22:56
-
22:37
-
22:18
-
19:54
-
19:43
-
19:20
-
18:39
-
18:26
-
18:08
-
17:48
-
17:21
-
16:26
-
16:00
-
15:40
-
15:27
-
15:26
-
15:19
-
15:18
-
15:13
-
15:00
-
14:30
-
14:04
-
13:40